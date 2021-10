Nghệ An huy động hàng trăm lượt phương tiện để trung chuyển công dân về quê

Trong những ngày qua, Nghệ An đã đón tiếp hàng nghìn lượt người dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ngay sau khi đặt chân đến Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt phương tiện để trung chuyển người dân đến các địa điểm cách ly.