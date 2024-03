Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Ngay từ đầu năm 2024, đã có nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai để đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, đơn vị, cơ quan trong giải ngân đầu tư công, định kỳ (10 ngày/lần) tổng hợp rà soát tiến độ tỷ lệ giải ngân. Tính đến ngày 20/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 571,517 tỷ đồng, đạt 12,35%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 5,06%.

Trong đó, một số nguồn vốn giải ngân đạt khá như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 55,49%; nguồn thu xổ số kiến thiết 32,75%; nguồn thu sử dụng đất 18,78%…

Có 15/67 địa phương, đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trong quý I đạt tỷ lệ trên 30% như: Thành phố Vinh 49,83%, Đô Lương 44,4%, Nam Đàn 41,01%, Thanh Chương 40,36%, Yên Thành 39,9%, Nghi Lộc 36,25%, Tân Kỳ 33,79%, Nghĩa Đàn 33,14%. Một số trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ giải ngân trên 80% như Diễn Châu 4 (90,08%), Đô Lương 3 (88,95%), Quỳnh Lưu 3 (82,44%).

Ngay từ đầu năm, sau khi có Quyết định Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguồn đầu tư công với tổng kế hoạch giao năm 2024 là 9.076,67 tỷ đồng, trong đó, đưa vào đầu tư công tập trung phần tỉnh quản lý là 4.628,57 tỷ đồng, đến nay, tỉnh đã hoàn thành giao chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các dự án để triển khai thực hiện, nhanh hơn nhiều so với năm 2023.

Sau khi giao kế hoạch, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024: ban hành 1 quyết định và 3 văn bản để quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch năm 2024; thành lập ngay 1 tổ công tác cấp tỉnh, 2 tổ công tác cấp phòng và phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan theo dõi từng dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và cam kết giải ngân hàng tháng; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân của từng đơn vị định kỳ 10 ngày 1 lần...

Trong tháng 3/2024, tỉnh đã tập trung rà soát và xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đối với ngân sách Trung ương, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép kéo dài đối với 3 dự án vốn trong nước 65,999 tỷ đồng, 1 dự án vốn nước ngoài 47,646 tỷ đồng.

Đối với ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã hoàn thiện phương án, dự kiến trình HĐND tỉnh trong phiên họp chuyên đề tháng 4/2024 cho phép kéo dài đối với 7 dự án với số vốn 8,713 tỷ đồng và bố trí từ nguồn vốn thu hồi cho 2 dự án khác với số vốn 13,852 tỷ đồng.

Tính đến 20/3/2024, bên cạnh những địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân khá cao, thì vẫn còn 41/67 đơn vị giải ngân còn chậm (tỷ lệ dưới 10%), trong đó, có 26 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân (0%).

Cụ thể, một số đơn vị có kế hoạch giao lớn nhưng chưa giải ngân như: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (50 tỷ đồng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (38,5 tỷ đồng), Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (37,097 tỷ đồng), Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An (33,1 tỷ đồng), Sở Văn hóa và Thể thao (29,913 tỷ đồng), Sở Nội vụ (24 tỷ đồng), Chi cục Phát triển nông thôn (13,405 tỷ đồng), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (12 tỷ đồng)...

Một số địa phương giải ngân thấp như: Kỳ Sơn (1,14%), Tương Dương (4,55%), Hưng Nguyên (5,61%), Quế Phong (6,46%)...