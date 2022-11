Nghệ An: Kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng đạt cao nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành

Các đồng chí: Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An điều hành lễ ký kết.

Hội nghị đã đánh giá kết quả cụ thể những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 1370 ngày 19/8/2015 về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Theo đó, nhờ thực hiện đồng bộ, đầy đủ và thống nhất các nội dung quy chế phối hợp số 1370 cùng với nhiều giải pháp có tính đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi hành án trên thực tiễn đối với án tín dụng ngân hàng nên kết quả thi hành án các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành Thi hành án dân sự và hoạt động thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng ngân hàng tại địa phương.

Nổi bật, trong 04 năm gần đây (2019-2022) các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp ở Nghệ An đã thi hành xong 333 việc với số tiền giải quyết được 830.828.268.000 đồng (đạt tỷ lệ 56,6% về việc và 64,4% về tiền trên số việc/tiền có điều kiện thi hành án). Kết quả trên sau khi so sánh đều vượt so với kết quả về tỷ lệ thi hành án tín dụng ngân hàng trên toàn quốc.