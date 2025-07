Kinh tế Nghệ An kêu gọi các chủ của 785 tàu cá đang hoạt động trên biển khẩn trương về bờ tránh trú bão số 3 Theo thông tin từ Trạm bờ của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An, đến 9h ngày 20/7, số tàu cá của Nghệ An đang hoạt động trên biển 785 tàu/3.938 người. Trạm bờ đã sử dụng máy thông tin tầm xa VX-1700 để thông báo cho các chủ tàu/thuyền trưởng đang tham gia khai thác trên biển biết hướng di chuyển và mức độ nguy hiểm của bão để phòng tránh bão số 3.

Hướng di chuyển của cơn bão số 3.

Bão số 3 có tên WIPHA đang di chuyển hướng vào Vịnh Bắc Bộ, được đánh giá là cơn bão mạnh. Dự kiến từ tối và đêm 21/7, trên đất liền Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-11; sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Do đó tàu thuyền đánh cá trên biển cần khẩn trương về bờ để tránh trú bão an toàn.

Trong ngày 20/7, ngư dân sẽ phải về cập cảng cá để tránh trú bão số 3. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Hồ Anh Sơn - quản lý Cảng cá Lạch Quèn (ở huyện Quỳnh Lưu cũ) cho biết, từ sáng nay 20/7, tàu cá của ngư dân bắt đầu về bờ tránh bão số 3. Ban quản lý cảng cá hướng dẫn bà con neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn và kiểm tra, bảo quản toàn bộ các thiết bị, ngư cụ trên tàu một cách an toàn. "Chuyến biển này bà con ngư dân mới đánh bắt được 2 - 3 ngày thì gặp bão, do vậy sản lượng đánh bắt sẽ không cao, nhiều tàu sẽ thua lỗ.

Tàu thuyền về đến đâu, bà con ngư dân thu dọn, cất đặt ngư cụ và các thiết bị, vật dụng khác để tránh thiệt hại do bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo thông tin từ Trạm bờ của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, đến 9h ngày 20/7, tổng số tàu cá đang neo đậu tại bến, khu tránh trú bão 2.031 tàu/8.722 người; Tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển 785 tàu/3.938 người.

Ngư dân chủ động neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Để kịp thời tránh trú bão an toàn, hiện nay Trạm bờ đã sử dụng máy thông tin tầm xa VX-1700 để thông báo cho các chủ tàu/thuyền trưởng đang tham gia khai thác trên biển biết hướng di chuyển và mức độ nguy hiểm của bão để phòng tránh.

Cùng đó, chính quyền các địa phương, Bộ đội Biên phòng cũng đang kêu gọi tàu cá khẩn trương vào bờ tránh trú cơn bão số 3./.