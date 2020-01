Nghệ An khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020

Sáng 18/1, tại huyện Quỳnh Lưu diễn ra Lễ khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý và trao Giải báo chí viết về xây dựng Đảng - Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An năm 2019. Hội báo Xuân năm nay do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông và UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp cùng tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự Hội báo Xuân Canh Tý có các Nhà báo: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Hữu Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.



Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên của 69 cơ quan báo chí.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước, quê hương đổi mới”, Hội báo Xuân Canh Tý - Nghệ An 2020 là năm thứ 18 là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí cả nước và báo chí tỉnh Nghệ An; nơi giao lưu, gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ những thành tựu đổi mới của báo chí cách mạng Việt Nam.



Hội báo Xuân năm nay cũng là sự kiện chào mừng những thành tựu đạt được của tỉnh Nghệ An sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, 6 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn Hội báo Xuân năm nay có 11 gian trưng bày giới thiệu các ấn phẩm của báo chí tỉnh Nghệ An và 117 đầu báo, tạp chí với trên 1.000 ấn phẩm báo chí Trung ương, địa phương cùng nhiều bản tin của các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ngoài ra còn có 90 bức ảnh báo chí và nghệ thuật của Câu lạc bộ ảnh Báo chí Nghệ thuật Hội Nhà báo Nghệ An.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn khẳng định, năm 2019, báo chí Nghệ An đã bám sát mục tiêu, giữ vững ổn định chính trị, củng cố, tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện, các sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Đồng thời, đúng định hướng về những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn. Chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Ban Tổ chức Hội báo Xuân chấm gian hàng trưng bày báo Xuân của Báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Báo chí Nghệ An thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới, hội nhập và thu hút đầu tư; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh mong muốn người làm báo cần nỗ lực nâng cao chất lượng của các sản phẩm báo chí. Đồng thời thực hiện nghiêm“Luật Báo chí”; “10 điều Quy định đạo đức người làm báo”; "Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam". Đồng thời, cần thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng nhiều phương thức, hình thức.

Đặc biệt, cần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình báo chí, nhằm tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Tại Hội báo Xuân năm nay, Ban Tổ chức cũng đã tặng quà cho 66 gia đình chính sách, người có công với nước, hộ nghèo, học sinh nghèo vươn lên học giỏi của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội báo Xuân 2020 sẽ phục vụ các tầng lớp nhân dân đến ngày mùng 10 tháng Giêng Canh Tý.