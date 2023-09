Nghệ An khai mạc Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự chương trình có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn và đại diện các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại Lễ Khai mạc hội thi, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Lê Văn Lương nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh đoàn Nghệ An luôn chú trọng công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đoàn và xem đây là nhân tố then chốt quyết định sự thành công trong triển khai các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn.

Điều đó thể hiện rõ khi tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII đã xác định rõ phương châm chất lượng cơ sở Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là khâu đột phá. Từ đó, xây dựng nên đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, bản lĩnh, tài năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu tại Lễ Khai mạc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Đoàn cơ sở thể hiện hiểu biết, năng lực của bản thân trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Đồng thời, khảo sát, đánh giá chất lượng của đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở, qua đó, phát hiện, tôn vinh, biểu dương các gương Bí thư Đoàn xuất sắc của tỉnh.

Đây cũng là dịp để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao năng lực, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Từng bước xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại diện thí sinh của Hội thi phát biểu hưởng ứng tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nội dung thi bao gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, về thanh thiếu nhi; Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, còn chú trọng về nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; Truyền thống lịch sử tỉnh Nghệ An; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Các phong trào, kế hoạch, chương trình, cuộc vận động lớn của Đoàn qua các thời kỳ; Kỹ năng công tác thuyết phục, vận động, nắm bắt tư tưởng thanh niên và nhiều nội dung quan trọng khác.

Lễ Khai mạc Hội thi được trực tuyến về các điểm cầu cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CSCC

Vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc đã được khởi tranh qua 4 tuần, từ ngày 07/8/2023 - 03/9/2023 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức.

Nghệ An đã có 625 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã cùng nhau thi tài trên nền tảng trắc nghiệm kiến thức. Sau gần một tháng tranh tài, qua kết quả tổng hợp của Trung ương Đoàn Nghệ An đã có 30 gương mặt xuất sắc có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất vào tranh tài tại Hội thi cấp tỉnh năm 2023.