Xã hội Nghệ An khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình" Sáng 16/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình”.

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Cù Thị Minh - Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Đại tá Hoàng Quốc Hùng - Cục Chính trị Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình”. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề. Ảnh: Công Kiên

80 năm đã đi qua, từ mùa Thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, cả dân tộc đã vững vàng vượt qua muôn trùng sóng gió, gian lao, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề. Ảnh: Công Kiên

Hướng đến ngày Quốc khánh, trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, ngập tràn niềm tin, kiêu hãnh và tự hào dân tộc. Đây không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước bất diệt của mọi thế hệ người dân Việt Nam.

Việc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình” là món quà mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An thành kính dâng lên Người.

Bức tranh Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh tại bản Khuổi Nặm, Pác Bó, Cao Bằng, tháng 5/1941, được trưng bày tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Với gần 200 bức ảnh tư liệu, nội dung trưng bày góp phần khắc họa những mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam; hành trình đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; niềm tin, khát vọng Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay thêm tự hào, trân trọng những thành quả lịch sử và tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Các đại biểu và nhân dân tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Công Kiên

Chuyên đề “Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình” được trưng bày từ ngày 16/8 - 18/9/2025.