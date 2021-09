Nghệ An khai trương Cổng thông tin Covid-19

Sáng 17/9, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin Covid-19 tỉnh và thử nghiệm hệ thống hội nghị trực tuyến đến tận cấp xã.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Coivid-19 tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút khai trương hệ thống Cổng thông tin Covid -19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, trong đó có Nghệ An. Tuy nhiên, các thông tin theo dõi, quản lý dịch bệnh hiện còn đang manh mún, quản lý thủ công; dẫn đến chính quyền các cấp khó theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo xử lý. Người dân khó tiếp cận nguồn thông tin chính thống, có không ít trường hợp thông tin sai lệch, gây hoang mang trong dư luận.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Viễn thông xây dựng Cổng thông tin Covid-19 tỉnh Nghệ An. Hệ thống được cung cấp thông qua 2 nền tảng: Website: https://thongtincovid19.nghean.gov.vn và ứng dụng cho các thiết bị thông minh trên kho lưu trữ của Apple và Google LLC ngay sau khi đi vào hoạt động chính thức với tên gọi: Nghệ An Ncovy.

Toàn cảnh điểm cầu tại Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hệ thống mang lại nhiều tiện ích với 10 lớp dữ liệu thông tin, được hiển thị tổng quan đến chi tiết, như: điểm phong tỏa, chốt kiểm soát, điểm xét nghiệm, điểm dịch vụ thiết yếu, cơ sở y tế chữa bệnh, cơ sở y tế điều trị Covid, điểm cách ly tập trung, chốt chặn, hiệu thuốc, vùng phong tỏa.

Đối với các cơ quan quản lý và thực thi nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp thông tin chính thống phản ánh kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định; công tác xét nghiệm; công tác tiêm vắc xin; công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly,... Hỗ trợ công tác vận động, điều phối nhu yếu phẩm đến đúng đối tượng. Hỗ trợ huy động, tổ chức và điều phối nhân lực…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với lãnh đạo xã Tri Lễ, huyện Quế Phong và xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn các xã qua hệ thống họp trực tuyến tương tác hai chiều đến trực tiếp phường, xã trong toàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đối với người dân và các cơ quan, đơn vị, đây là địa chỉ cung cấp các thông tin chính thống, tin cậy về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; các hướng dẫn y tế, thông tin phục vụ chăm sóc sức khỏe...; liên kết đến Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia để đăng ký tiêm chủng Covid-19; các thông tin số điện thoại, đường dây nóng của các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã...

Những thông tin này được cập nhật liên tục từng ngày và trình bày trực quan trên bản đồ tỉnh Nghệ An, chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn thông qua dữ liệu và báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ quan hữu quan về Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An.

Giao diện Cổng thông tin Covid-19 tỉnh Nghệ An trên nền tảng Website.

Để Cổng thông tin Covid-19 tỉnh phát huy được mục đích, yêu cầu đề ra và hoạt động thực sự có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát, cập nhật thông tin dữ liệu theo lĩnh vực, địa bàn được phân công bảo đảm chính xác, thống nhất, kịp thời.

Đồng thời, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ý kiến đóng góp để hiệu chỉnh, bổ sung các tính năng đề xuất của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu hệ thống. Nhanh chóng tích hợp Cổng thông tin Covid-19 vào Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An./.