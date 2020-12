Nghệ An khai trương Trung tâm điều hành thông minh

UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2025 (Baonghean.vn) - Chiều 18/12, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông - Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025.

Chiều 18/12, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC).

Tham dự buỗi lễ, về phía UBND tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Về phía Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có các đồng chí: Phạm Đức Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn; Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo các Tổng công ty, các Ban của Tập đoàn, lãnh đạo VNPT Nghệ An.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An (Trung tâm IOC tỉnh Nghệ An) được vận hành trên 9 hợp phần: kinh tế - xã hội; hành chính công; hệ thống quản lý văn bản điện tử; hệ thống điều hành y tế; hệ thống điều hành giáo dục; hệ thống giám sát quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến; hệ thống du lịch; hệ thống giám sát an toàn thông tin và hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông.



Thông quan Trung tâm IOC, lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động theo từng lĩnh vực, từng đơn vị, địa phương từ tổng quan đến chi tiết; thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo trực tiếp tới các sở, ban, ngành, địa phương; qua đó góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn VNPT bấm nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Trung tâm IOC được xây dựng dựa trên nhiều ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, được thiết kế khả năng chịu tải cao, có thể mở rộng quy mô cũng như bổ sung, điều chỉnh tính năng một cách mềm mại, linh hoạt, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.



Việc tỉnh Nghệ An xây dựng Trung tâm IOC sẽ giúp kết nối với Trung tâm IOC quốc gia, là một trong những bước đi đầu tiên của quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Với việc số hóa dữ liệu cùng các quy trình vận hành trung tâm IOC tỉnh, bắt buộc các lĩnh vực hoạt động của tỉnh phải chuyển đổi số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghe giới thiệu quy trình hoạt động của Trung tâm IOC tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Trung tâm IOC có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra tại tỉnh. Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền.



Một trong những nhiệm vụ quan trọng của IOC là tiếp nhận phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị của người dân. Hệ thống này được xây dựng trực tuyến, có thể thực hiện trên điện thoại thông minh để người dân tải về cài đặt.

Thông qua ứng dụng này, người dân có thể phản ánh các thông tin, ý kiến về cho chính quyền một cách nhanh chóng, tiện lợi. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời các ý kiến của người dân trong thời gian sớm nhất.