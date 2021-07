Nghệ An: Khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để đón công dân từ miền Nam về quê

Từ ngày 20/7, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 396 về việc đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về Nghệ An. Thực hiện kế hoạch này, hiện nay tất cả các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng lên phương án, thiết lập các cơ sở lưu trú, nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly cho người dân.

Có mặt tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc), chúng tôi được ông Nguyễn Đức Chương - Phó Chủ tịch UBND xã dẫn đi xem địa điểm cách ly tại trường mầm non của xã nhà, ông Chương cho biết: Vừa qua trên địa bàn xã cũng đã có 6 công dân từ các địa phương có dịch trở về được cách ly tập trung, chưa kể có 50 trường hợp cũng được cách ly tại nhà do liên quan đến chợ đầu mối Vinh

Kiểm tra cơ sở vật chất để chuẩn bị cho việc đón tiếp công dân từ miền Nam trở về cách ly tập trung tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông

Riêng đối với công dân của xã đang sinh sống và làm việc tại miền Nam, qua rà soát thì có khoảng 150-200 người, tuy nhiên, số có nhu cầu về quê thì cũng chỉ có khoảng 30-40 người, vì nhiều trường hợp đã có gia đình trong miền Nam, việc kéo cả gia đình về quê là rất khó. Hiện tại xã đã làm việc với các trường học đóng trên địa bàn để sắp xếp, bố trí trưng dụng các phòng học làm địa điểm cách ly. Trước mắt xã sẽ sử dụng trường mầm non, với 15 phòng, có thể đáp ứng được cho 60 người. Nếu con số tăng lên thì có thể sử dụng các địa điểm khác.

Tại huyện Nghi Lộc, để chuẩn bị đón công dân về quê , địa phương này đã bố trí 305 phòng cách ly tại 29 xã, thị trấn, để có thể đáp ứng cho nhu cầu của 1.226 người dân. Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành kế hoạch cụ thể để đón công dân huyện Nghi Lộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ miền Nam trở về. Trước mắt, huyện đã xây dựng các địa điểm cách ly tập trung, sau khi có lịch trình cụ thể của UBND tỉnh thì huyện sẽ thông báo lịch trình đón, tổ chức vận chuyển, cách ly cụ thể dựa vào số lượng công dân đăng ký.

Đón công dân từ các tỉnh phía Bắc về quê. Ảnh: Thành Cường

Cũng theo bà Tuyết, huyện đã giao cho các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương cùng phối hợp thực hiện trên tinh thần đảm bảo an toàn một cách tối đa, nếu phát hiện có người nhiễm Covid-19 thì sẽ tổ chức thu dung, điều trị ngay.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, các đối tượng được sắp xếp về quê là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, công tác, học sinh, sinh viên…

Khi công dân khi trở về Nghệ An sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận; cách ly tập trung do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý. Những trường hợp có nhu cầu sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly dịch vụ có thu phí là các khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch được Sở Du lịch công bố công khai. Làm thủ tục đón công dân từ các tỉnh phía Bắc về quê. Ảnh: Thành Cường Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Nắm bắt thông tin qua website đăng ký về quê của tỉnh thì toàn huyện có 938 người, thực tế đăng ký qua Sở LĐ-TB&XH thì chỉ có 325 trường hợp. Hiện nay huyện đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng đón công dân về cách ly tại các địa phương với 86 khu cách ly được bố trí ở 38 xã, thị trấn, ngoài ra, cũng có 1 điểm cách ly do huyện bố trí đủ đáp ứng cho 100 người là những F1 và những trường hợp có nguy cơ cao.

Thời điểm này, rất nhiều cơ sở giáo dục, trạm y tế tại các địa phương đã được trưng dụng, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: Tiến Đông Theo kế hoạch, tất cả công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đều tổ chức cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của địa phương hoặc tại các cơ sở cách ly dịch vụ có thu phí theo đăng ký. Sau 14 ngày, công dân buộc phải tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý hiện nay là ngoài việc chờ thông báo chính thức về lịch trình chính thức từ phía UBND tỉnh, theo các địa phương, việc bố trí cách ly tại các trường học về cơ bản chỉ thực hiện được 1 đợt (14 ngày), bởi vì, theo kế hoạch đến khoảng giữa tháng 8, các địa phương phải hoàn tất việc cách ly và tiến hành phun, khử khuẩn để trả lại cơ sở vật chất cho các trường để chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây cũng chính là điều cần phải lưu ý khi tổ chức đưa người từ các tỉnh phía Nam trở về, bởi vì nếu chậm trễ, việc trưng dụng trường học làm điểm cách ly sẽ phải kéo dài, ảnh hưởng đến năm học mới của các nhà trường.