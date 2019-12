Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách

(Baonghean) - 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về lĩnh vực này.