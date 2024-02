Nghệ An khánh thành Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố có liên quan triệt phá nhóm 32 đối tượng người Việt Nam làm việc tại nước ngoài giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 200 tỷ đồng.