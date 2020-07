Nghệ An khảo sát để liên kết, phát triển du lịch với các tỉnh Bắc - Nam Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch hậu dịch Covid-19, từ ngày 10-13/7, đoàn công tác Sở Du lịch Nghệ An do ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An và các tỉnh Bắc - Nam Trung Bộ.