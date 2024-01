Nghệ An khen thưởng các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao quần chúng toàn quốc

(Baonghean.vn) - Với thực lực vượt trội, U19 Sông Lam Nghệ An đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng đậm trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại Giải U19 Quốc gia 2024. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 phút trên sân vận động Tự Do (thành phố Huế).