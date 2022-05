Nghệ An: Khen thưởng giáo viên đạt giải tại cuộc thi 'Gặp gỡ giáo viên lớp 1'

Chiều 6/5, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức trao giải thưởng "Gặp gỡ giáo viên lớp 1" và tặng quà cho giáo viên, người lao động và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh.

Trước đó, năm 2021 nhằm động viên giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 chủ động tiếp cận yêu cầu của chương trình sách giáo khoa mới, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai giảng dạy, trong quản lý, chăm sóc học sinh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động cuộc thi “Gặp gỡ giáo viên lớp 1”.

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao Giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Nhung - giải Nhì cuộc thi "Gặp gỡ giáo viên lớp 1". Đây là nữ giáo viên có nhiều năm công tác ở huyện vùng cao Kỳ Sơn, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn yêu nghề, có nhiều sáng kiến trong dạy học. Ảnh: Mỹ Hà

Vượt lên hơn 1.000 sáng kiến, ngành Gíao dục Nghệ An có 2 giáo viên được trao giải, đó là cô giáo Nguyễn Thị Nhung – Trường Tiểu học Hưng Đông (giải Nhì) và cô giáo Phan Thị Thanh Thủy – Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (giải Khuyến khích). Cả hai giáo viên đều thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh.

Tại lễ trao giải thưởng của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và khen thưởng của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cho 2 giáo viên, ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đánh giá cao sự nỗ lực của các cô giáo. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là vinh dự của riêng cá nhân mà của tập thể nhà trường và còn là của ngành Giáo dục Nghệ An.

Khen thưởng cho cô giáo Phan Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Nữ giáo viên sinh năm 1983 và cũng mới chuyển về thành phố Vinh công tác chưa lâu nhưng đã đạt được nhiều thành tích. Ảnh: Mỹ Hà

Những giáo viên đạt giải đều là tấm gương sáng trong toàn ngành, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn. Đằng sau thành tích của các giáo viên còn có sự đồng hành giúp đỡ của đội ngũ tập thể nhà trường và sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục.

Thông qua cuộc thi này cho thấy, các giáo viên đã tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 một cách chủ động, sáng tạo, bài bản. Để từ đó có những tiết dạy tốt, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa và sự đồng thuận trong thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa mới.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao quà cho học sinh và giáo viên nhân Tháng Công nhân. Ảnh: Mỹ Hà

Nhân Tháng Công nhân năm 2022, dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã trao 9 suất quà cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và con em công nhân đang học tập tại Trường Tiểu học Hưng Đông và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao quà hỗ trợ cho giáo viên và học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Hưng Đông. Ảnh: Mỹ Hà

Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tri ân của thầy cô giáo, mong các giáo viên, học sinh vượt lên khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.