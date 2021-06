Nghệ An: Khi cháy rừng xảy ra, lãnh đạo huyện, thành, thị có mặt tại hiện trường

Ngày 25/6, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2021đề nghị UBND các huyện, thành, thị; lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng tập trung cao nhất, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, làm tốt các nhiệm vụ sau:

Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện, thành, thị có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy chữa cháy theo phương án đã được phê duyệt. Ảnh: Quang An

Thực hiện nghiêm túc quy định tại: Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 06/02/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021; Công điện số 20/CD. CT UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.Làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng đến người dân, cắt cử, phân công lực lượng thường trực 24/24h, đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng xảy ra nhất là các huyện có nguy cơ cháy cao phải lập chốt kiểm soát người ra vào rừng, bố trí lực lượng tuần tra canh gác để ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra, nhất là tại các huyện có nguy cơ cháy cao Thanh Diễn Châu, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai. Các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các chủ rừng