Nghệ An 'khoanh vùng' đảm bảo an toàn dạy học trong bối cảnh dịch

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 buộc học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải nghỉ hè sớm hơn 2 tuần. Nan giải nhất hiện nay là phụ huynh mầm non không có chỗ gửi con, còn các trường mầm non tư thục thì không có kinh phí trả lương cho giáo viên.