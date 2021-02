Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên bằng nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Nhiều người quan niệm, vào ngày mùng 10 tháng Giêng (ngày vía Thần Tài), nếu mua vàng về sẽ gặp may mắn cả năm. Chính vì thế trong ngày này, lượng người mua đã tăng đột biến.

(Baonghean.vn) - Các năm trước, thời điểm ra Tết, con "8 cẳng, 2 càng" ở Nghệ An thường được giá nhất trong năm, với 120.000 đồng/kg, nhưng năm nay chỉ còn 75.000 đồng/kg.

(Baonghean.vn) - Dịp Tết Tân Sửu năm nay, quan sát trên địa bàn Nghệ An, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu mua sắm Tết diễn ra sớm hơn so với mọi năm và theo đánh giá, nguồn cung và giá các mặt hàng nhìn chung ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.