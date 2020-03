Nghệ An: Khởi động Tháng Thanh niên ở nhiều địa phương, ban ngành

Đại úy Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đeo khẩu trang cho một em nhỏ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thuấn Tiến

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức phát 2.800 khẩu trang cho người dân tại 3 địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, chợ Đình (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc). Cùng với 1.500 khẩu trang được Công an các huyện: Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu phát trong đợt này thì tổng số khẩu trang mà tuổi trẻ Công an tỉnh phát ngay trong ngày ra quân là 4.300 chiếc.

Đoàn viên Công an tỉnh phát khẩu trang cho bệnh nhân tại giường bệnh. Ảnh: Thuấn Tiến Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, tuổi trẻ Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2020.



Đây là chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ngoài dọn dẹp vệ sinh trụ sở, khuôn viên đơn vị, các đoàn viên thanh niên đã thu dọn rác thải, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường nơi đơn vị đóng chân; chăm sóc, trồng mới cây xanh…

Được biết bên cạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân, trong Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn thanh niên Công an các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như: phát cháo, cơm miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện; làm thủ tục cấp phát CMND miễn phí cho các cán bộ, chiến sỹ Trại giam số 3 và người dân xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ; hiến máu tình nguyện…

Thuấn Tiến

Trồng hàng cây thanh niên "Đời đời nhớ ơn Bác". Ảnh: Đức Anh Tại huyện Nghĩa Đàn, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn tổ chức khởi động Tháng Thanh niên 2020 tại xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Yên. Chương trình có chủ đề: Tuổi trẻ tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, vì biên giới, biển, đảo quê hương. Tham dự có hơn 100 đoàn viên thanh niên trên toàn huyện.



Theo đó, trong tháng này, các cấp bộ Đoàn trên toàn huyện Nghĩa Đàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường giáo dục truyền thống bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp tâm lý, nhu cầu của giới trẻ; đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, quan tâm tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội đảng các cấp...

Xây dựng kênh thoát nước tại sân vận động xóm Đông Hưng. Ảnh: Đinh Thùy

Ngay trong buổi sáng, các đoàn viên thanh niên đã xây dựng hệ thống kênh thoát nước và hàng rào sân vận động xóm Đông Hưng; trồng cây xanh; hướng dẫn, tuyên truyền người dân về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Huyện đoàn cũng tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách. Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của huyện tổ chức tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại làng Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên.

Đinh Thùy - Đức Anh

ĐVTN xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) lát cỏ hai bên đường hoa đại đoàn kết. Ảnh: Nguyễn Hường

Tại huyện Tân Kỳ, BTV Huyện đoàn phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức buổi tư vấn cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tại 3 điểm chính là chợ Tân An, xã Kỳ Sơn và thị trấn Tân Kỳ.



Buổi tư vấn đã tiếp cận được hàng nghìn người dân, chương trình cũng phát 1.000 khẩu trang, xà phòng rửa tay và tờ rơi tuyên truyền miễn phí.

Nguyễn Hường