Nghệ An: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm về bồi thường hỗ trợ tái định cư

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Đình Hải nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong. Ảnh: Minh Khôi

Ngày 05/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” xảy ra tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, bắt tạm giam 03 bị can có liên quan.

Trước đó, từ đầu tháng 6/2021, lực lượng Công an nhận được nhiều thông tin quần chúng nhân dân phản ánh về các dấu hiệu sai phạm trong việc cấp đất tái định cư tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.



Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 02/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” xảy ra tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.