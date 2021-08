Nghệ An khởi tố 4 cán bộ xã lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa xóm

Ngày 17/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can để phục vụ công tác điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định. Ảnh: Bình Minh

Trước đó, ngày 13/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Mão (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, trú tại xóm Lý Nhân; Trương Văn Chung (SN 1973), trú tại xóm Đông Tiến, Kế toán trưởng UBND xã; Nguyễn Công Bằng (SN 1986), trú tại xóm Lý Nhân, là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường UBND xã; Nguyễn Thị Thương (SN 1977), trú tại xóm Phan Xá, là công chức Tư pháp kiểm thủ quỹ UBND xã.



Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can; ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với bị can Nguyễn Mão và bị can Trương Văn Chung; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thương và bị can Nguyễn Công Bằng.

Bị can Nguyễn Công Bằng (trái) và Trương Văn Chung. Ảnh: Bình Minh

Theo đó, ngày 16/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết tố giác tội phạm của công dân xã Hợp Thành, nội dung tố cáo những sai phạm của một số cán bộ UBND xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong công tác quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.



Tiến hành điều tra, xác minh nội dung tố cáo của công dân, xác định: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Mão (SN 1963), thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Yên Thành đã chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách chi trái quy định, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bị can Nguyễn Thị Thương (trái) và Nguyễn Mão. Ảnh: Bình Minh

Để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này và che giấu hành vi sai phạm, cuối năm 2018, ông Nguyễn Mão đã chỉ đạo cấp dưới, gồm ông Trương Văn Chung, ông Nguyễn Công Bằng, bà Nguyễn Thị Thương lập khống bộ hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 300 triệu đồng. Trên thực tế nhà Văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành đã được UBND xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017, số tiền 350 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, thấy có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các bước tố tụng nêu trên.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tích cực mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật./.