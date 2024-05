Nghệ An khởi tố 8 đối tượng chống đối cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng xảy ra các vụ việc người tham gia giao thông chống đối, lăng mạ, thậm chí thực hiện những hành vi manh động như chạy ô tô vào đường ngược chiều, tông thẳng xe vào CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Manh động, liều lĩnh

Mới đây, khoảng 21h ngày 15/5, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Lộc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu, bia nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào tổ công tác, khiến Trung tá Hoàng Quang Vinh bị gãy chân.

Hiện trường sự việc khiến Trung tá Hoàng Quang Vinh bị gãy chân. Ảnh: CSCC

Sau khi xảy ra sự việc, tổ công tác đã nhanh chóng đưa Trung tá Hoàng Quang Vinh đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An; đồng thời, tiến hành khống chế, đưa đối tượng nói trên về trụ sở Công an huyện để phục vụ điều tra. Tại đây, đối tượng khai tên là Lê Thanh Hoàng (SN 1996), trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Trước khi điều khiển xe lao vào tổ công tác, đối tượng này đã sử dụng rượu, bia. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Thanh Hoàng. Ảnh: Văn Hậu

Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 21/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an thành phố Vinh triển khai tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km464+800, Quốc lộ 1A (đường Trần Phú, thành phố Vinh) phát hiện xe ô tô màu đỏ, mang BKS 37K-270.92 đang di chuyển trên đường có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn. Khi Đại úy Nguyễn Minh Thông ra hiệu lệnh cho xe ô tô trên đi chậm lại và hướng dẫn vào làn kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế không chấp hành và cho xe lùi, sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều. Đáng chú ý, khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận, người điều khiển phương tiện trên không dừng lại mà lao thẳng vào thành viên tổ công tác.

Khi xe ô tô trên bỏ chạy đến khu vực đường Chu Văn An thì bị lực lượng chốt chặn, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an thành phố Vinh tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội về hành vi chống người thi hành công vụ. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển xe ô tô nói trên là Phan Công Đoàn đã vi phạm ở mức 0,399 mg/khí thở.

Đối tượng Phan Công Đoàn. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Tại huyện Quế Phong, vào khoảng 20h ngày 6/1, tổ công tác Đội CSGT-TT, Công an huyện nhận được tin báo người đàn ông điều khiển xe ô tô mang BKS 37C-361.33 đi từ thị trấn Kim Sơn về xã Châu Kim có biểu hiện sử dụng rượu, bia. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, người điều khiển phương tiện là Ngân Văn Hùng (SN 1993), trú tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong đã không chấp hành và có hành động chống đối, điều khiển phương tiện tiến về phía trước đâm vào xe của Tổ công tác khiến xe đổ xuống đường, làm 1 đồng chí CSGT bị thương, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe ô tô do Ngân Văn Hùng điều khiển còn có Quang Văn Trung (SN 1994) và Vi Văn Chương (SN 1987), đều trú tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Các đối tượng này không ngăn cản mà còn có lời nói, hành động xúi giục Ngân Văn Hùng chống đối lực lượng chức năng và bỏ chạy.

Các đối tượng Vi Văn Chương, Ngân Văn Hùng và Quang Văn Trung (từ trái sang) tại cơ quan Công an. Ảnh tư liệu: Ngọc Anh

Nhận thấy hành vi của Ngân Văn Hùng và các đối tượng rất liều lĩnh, có thể gây nguy hiểm cho người cũng như phương tiện tham gia giao thông, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra để làm rõ. Đến 8h ngày 7/1, nhận thức được hành vi sai trái của mình, Ngân Văn Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội “Chống người thi hành công vụ”. Ra lệnh tạm giam đối với Ngân Văn Hùng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Quang Văn Trung và Vi Văn Chương.

Trên đây chỉ là 3 trong số hàng chục vụ việc liên quan đến tình trạng không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống người thi hành công vụ trong những năm gần đây trên địa bàn.

Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, trong thực hiện chuyên đề nồng độ cồn đã xảy ra 5 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó đã khởi tố 4 vụ, 8 đối tượng và hiện đang tạm giữ 1 đối tượng.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Thực tế cho thấy hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống người thi hành công vụ nói chung, Cảnh sát giao thông nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng chống đối không chỉ có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, mà còn thực hiện những hành vi ngày càng manh động như chạy ô tô vào đường ngược chiều, tông thẳng xe vào CSGT gây tâm lý trong lực lượng, bức xúc, phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Đối tượng Phan Công Đoàn tại cơ quan Công an. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ nói chung, cảnh sát giao thông trong khi kiểm tra nồng độ cồn nói riêng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, nhận thức về luật pháp chưa đầy đủ của một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên. Các trường hợp chống đối coi việc bị xử phạt là sự mất mát, bức xúc mà không nghĩ rằng, lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Chưa kể một bộ phận thanh niên có tính côn đồ, do sử dụng rượu, bia trước đó nên không kiểm soát được hành vi.

Việc lao xe vào lực lượng cảnh sát là hành vi nguy hiểm mà đối tượng biết trước được khả năng có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố tình thực hiện. Bởi vậy, ngoài việc áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định 100, cần xem xét xử lý hình sự các đối tượng theo quy định. Cụ thể, trong các trường hợp nghiêm trọng, nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự với mức phạt cao nhất có thể lên tới 7 năm tù. Các trường hợp này cũng cần được đưa ra xét xử lưu động tại khu dân cư để tuyên truyền, răn đe giáo dục chung, bên cạnh đó, ngành chức năng cần nghiên cứu tăng mức xử phạt so với quy định hiện nay. TIẾN SĨ, LUẬT SƯ TRỌNG HẢI- GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TRỌNG HẢI & CỘNG SỰ

Đại tá Trần Ngọc Tuấn- Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, động viên và tặng quà Trung tá Hoàng Quang Vinh. Ảnh: Văn Hậu

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để góp phần kéo giảm TNGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn và công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân dẫn đến TNGT, trong đó, chú trọng tới vi phạm nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống đối, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng lực lượng thực thi công vụ, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiến hành điều tra, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.