Pháp luật Nghệ An: Khởi tố đối tượng giả danh 'khám bệnh miễn phí' để lừa bán thực phẩm chức năng Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988) vì lợi dụng danh nghĩa “khám, tư vấn sức khỏe miễn phí” để bán thực phẩm chức năng giá cao cho hàng nghìn người dân miền núi.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988), trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm người mặc áo blouse trắng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc lợi dụng danh nghĩa “khám, tư vấn sức khỏe miễn phí” để bán thực phẩm chức năng giá cao cho người dân nghèo ở các địa phương miền núi thuộc tỉnh Nghệ An.

Hai trong số thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền thổi phồng công dụng thành “thuốc đặc trị” bán với giá cao cho người dân. Ảnh: Vương Linh

Qua điều tra cho thấy, Phùng Thị Thu Hiền là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 01/2025, Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiếm lời. Để hợp thức hóa hoạt động, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm”, trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm... và đề nghị UBND các xã xác nhận vào kế hoạch. Từ đó, Hiền cùng đồng bọn giả danh đoàn công tác y tế của Trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo cho hành vi của mình, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên. Tại các buổi tổ chức, chúng thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp..., sau đó tiến hành đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và “chẩn đoán” hàng loạt người dân “mắc bệnh”. Để người dân tin tưởng hơn nữa, khi khám bệnh nhóm đối tượng mặc áo Blouse trắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền. Ảnh: Phạm Thủy

Tiếp đó, Hiền và đồng bọn giới thiệu “thuốc đặc trị” (thực chất chỉ là thực phẩm chức năng) với lời quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp... Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu “chương trình khuyến mãi giảm 50%”, song thực chất, giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị dư luận phản ánh, Phùng Thị Thu Hiền đã vội dừng hoạt động và chỉ đạo các đối tượng rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường từ huyện Kỳ Sơn cũ trở về, Hiền và các đối tượng đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An mời về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã rao bán cho người dân. Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An bị Hiền và nhóm đối tượng lừa gạt.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, những ai là bị hại của nhóm đối tượng do Phùng Thị Thu Hiền cầm đầu, đề nghị liên hệ với đồng chí Trung tá Trần Thanh Tuấn (điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế; SĐT: 0915.562.288) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn tương tự, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lừa đảo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.