Nghệ An: Khởi tố hàng chục đối tượng đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 100 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng.