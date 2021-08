Nghệ An: Khởi tố người phụ nữ không chịu đi cách ly, chống đối lực lượng chức năng

(Baonghean.vn) - Ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H. T. H (SN 1973), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 23/8/2021.