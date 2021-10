Nghệ An: Khởi tố thêm 5 bị can trong 2 vụ án 'Giả mạo trong công tác'

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can: Nguyễn Bỉnh Khảng, Hoàng Văn Chắt (áo sọc trắng). Ảnh: Bình Nguyên

Mở rộng điều tra, ngày 01/10/2021, Công an huyện tiếp tục bắt, khởi tố thêm 04 bị can gồm: Nguyễn Bỉnh Khảng, SN 1963, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Châu (nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu) và Hoàng Văn Chắt, SN 1962, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (nguyên viên chức Văn phòng Đăng ký và sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Thái Thị Lý, SN 1961 và Thái Doãn Hường, SN 1965, đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu về tội “Đưa hối lộ”.

Theo đó, Lý và Hường đã đưa cho Giang 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ đất.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Bỉnh Khảng và Hoàng Văn Chắt. Ảnh: Bình Nguyên

Vụ thứ hai xảy ra tại xã Quỳnh Giang, ngày 23/8/2021, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Thái, SN 1979, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (nguyên Trưởng Công an xã Quỳnh Giang) và Nguyễn Ngọc Đức, SN 1981, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Phó Chủ tịch Hội Nông dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026) về tội “Giả mạo trong công tác”.