Nghệ An khởi tố vụ nuôi hổ trái phép

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.



Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong nhà và bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, thu giữ hôm 4/8.

17 con hổ thời điểm mới bị bắt giữ. Ảnh: CSCC

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ. Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ bà Định để điều tra làm rõ mức độ vi phạm.

Như Báo Nghệ An đưa tin trước đó, vào rạng sáng ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một số cơ sở nuôi nhốt hổ trong nhà dân trên địa bàn xã Đô Thành (Yên Thành). Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.