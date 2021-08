Nghệ An kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4, thu dung, điều trị bệnh nhân

Sau khi trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Nội tiết Nghệ An tiến hành xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An. Sáng 25/8, Sở Y tế tổ chức kích hoạt bệnh viện để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình.

Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An có công suất trên 250 giường bệnh. Ảnh: Thành Chung

Tham dự kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4 có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; TS Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Trung tâm CDC Nghệ An.

Bệnh viện Dã chiến số 4 được kích hoạt, thu dung, điều trị bệnh nhân có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An có quy mô hơn 250 giường bệnh với hơn 35 y, bác sĩ được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An để tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19. Gặp gỡ, trao đổi với các y, bác sĩ của bệnh viện, PGS.TS Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh: Việc đưa Bệnh viện Dã chiến số 4 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Hiện nay, Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tập trung xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 5, số 6 đặt tại TX. Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung