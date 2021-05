Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp

Sáng 28/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 và tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho một số cơ sở trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Thị Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.