Nghệ An kiểm tra, giám sát trên 3.000 tổ chức các cấp Đảng và đảng viên

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nghệ An là địa phương tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát

Tại điểm cầu Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.



Hội nghị đã dành thời gian đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm. Dù dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến mọi hoạt động, trong đó có công tác xây dựng Đảng, song công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên 9 tháng đầu năm; các cấp ủy trong cả nước đã kiểm tra 26.456 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên. Nghệ An được đánh giá là 1 trong số địa phương, đơn vị tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra với tổng 1.146 tổ chức đảng và 1.897 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy cả nước đã kết luận 587 tổ chức đảng và 1.030 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; trong đó phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 142 đảng viên.

Nhiều cấp ủy quan tâm kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức. Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Về Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.186 tổ chức đảng và 4.410 đảng viên, trong đó có 1.994 cấp ủy viên các cấp. Nghệ An là 1 trong 7 địa phương, đơn vị có số lượng kiểm tra nhiều trong cả nước với 234 tổ chức và 428 đảng viên.



Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra cả nước đã kết luận 698 tổ chức đảng và 3.276 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó có 48 tổ chức và 1.849 đảng viên phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra nhiều địa phương lựa chọn đất đai để kiểm tra. Ảnh mang tính chất minh hoa của Mai Hoa Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện khá nghiêm túc, với nguyên tắc “sai phạm đến đâu, xử lý đến đó”. Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên, trong đó cách chức có 220 trường hợp và khai trừ 203 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên; trong đó cách chức 88 trường hợp và khai trừ 1.011 trường hợp.



Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài chính, tàn sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị y tế; thực hiện trách nhiệm nêu gương và công tác cán bộ…

Hoạt động giám sát tổ chức và đảng viên được các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp vừa tổ chức thường xuyên và chuyên đề; việc giám sát tổ chức đảng đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nghệ An là 1 trong 8 đơn vị tổ chức nhiều cuộc giám sát trong cả nước với 658 tổ chức và 1.300 đảng viên được giám sát.

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những kết quả, hội nghị cũng thảo luận nêu lên một số hạn chế, khó khăn. Nổi lên là vẫn còn một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chưa quyết liệt và lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vẫn còn trường hợp chưa đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; không đúng thẩm quyền và vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng không thi hành kỷ luật…

Chú trọng công khai kết quả kiểm tra, giám sát

Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận tại các điểm cầu và yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát những tháng còn lại năm 2021, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian tới cần tiếp tục quan tâm có trọng tâm, trọng điểm; trong đó đặt nhiệm vụ giám sát là trọng tâm nhằm phát hiện sai phạm để tổ chức, cá nhân khắc phục kịp thời, hạn chế đơn thư và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Tuy nhiên, khi khắc phục không kịp thời thì tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm nghiêm túc với quan điểm, kiểm tra đến đâu, kết luận đến đó và kết luận đến đâu thì xử lý đến đó.

Thường trực cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra, giám sát các vụ việc ở địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra, giám sát cần chuyển hướng, từ sự vụ, sự việc sang tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thể chế, quy định. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cần gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; tăng cường kiểm tra, xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; bởi đây là "gốc" của mọi vi phạm trong tổ chức đảng, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, đồng thời đôn đốc hoàn thành chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021.