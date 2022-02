Nghệ An kiểm tra việc mua bán kit test và thuốc điều trị Covid -19

Sáng 25/2, Đội Quản lý thị trường số 3 , Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phòng, chống dịch Covid- 19 tại các hiệu thuốc trên địa bàn TP.Vinh.