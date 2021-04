Nghệ An: Kiểm tra việc phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch kiểm tra về việc phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các nhà trường và các địa bàn trong 10 ngày, bắt đầu từ 15/4.



Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của phòng GD&ĐT, các nhà trường trong việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT); những kết quả, hạn chế, tồn tại, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hướng dẫn cho học sinh về công tác phòng, chống đuối nước và an toàn tại Trường Tiểu học Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn). Ảnh: MH

Bên cạnh đó, nhằm đánh giá, nắm bắt công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, các hội… tại địa phương, đơn vị trong việc đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng phương án phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh trên địa bàn trong các đợt cao điểm mùa nắng nóng, dịp hè, mùa mưa bão, lũ lụt... Đồng thời, nắm bắt các mô hình hay, cách làm sáng tạo để kịp thời tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là việc tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021. Trong đó, đề ra 10 nhiệm vụ quan trọng để phòng, chống thương tích, đuối nước như tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các thông điệp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, của học sinh, gia đình và cộng đồng về phòng, chống TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tìm kiếm nguồn tài trợ, huy động các nguồn lực của xã hội để phổ cập bơi cho trẻ em, học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chống TNTT, đuối nước cho trẻ em, học sinh. Phát động phong trào dạy, học bơi; tổ chức các cuộc thi bơi trong các trường học hoặc trên địa bàn dân cư...

Mặc dù đã trang bị bể bơi lưu động nhưng một số bể bơi ở trường học tại huyện Tương Dương không thể sử dụng thường xuyên vì thiếu nước. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Tam Thái) Ảnh: MH

Vấn đề đuối nước trở thành một vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến năm 2020 toàn tỉnh có 192 trẻ em bị tử vong do đuối nước (trung bình mỗi năm có 38 trẻ em bị đuối nước). Trong khi đó địa hình Nghệ An rất phức tạp, hệ thống ao, hồ nhiều. Số trẻ em được học bơi rất ít vì thiếu bể bơi, việc vận hành bể bơi gặp nhiều khó khăn.

Mới đây nhất vào chiều 6/4, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại cầu Trúc Cồn bắc qua kênh Đào thuộc địa bàn xã Đông Bắc Thành, huyện Yên Thành khiến một học sinh đang học THCS bị tử vong.