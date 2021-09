Nghệ An kiến nghị lập Quy hoạch Trung tâm Dịch vụ logistics giai đoạn 2020-2030

Tham gia hội nghị, đại diện tỉnh Nghệ An cho biết, 8 tháng đầu năm 2021, hàng hóa thông qua cảng Nghệ An là 8,316 triệu tấn với 1.778 lượt tàu. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng mọi hoạt động tại cảng Cửa Lò vẫn diễn ra bình thường; hoạt động vận tải và logistics theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đang rà soát và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics, nâng cao năng lực doanh nghiệp, phát triển dịch vụ logistics và dịch vụ vận tải kho bãi. Hiện toàn tỉnh có 200 doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu. Năm 2020 và 2021 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng khối lượng vận chuyển hàng hóa toàn tỉnh ước vẫn tăng 8,45% so với năm 2019.

Nghệ An kiến nghị Bộ xem xét hỗ trợ để giảm giá cước vận tải, chỉ đạo các tỉnh tháo gỡ khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa qua các chốt kiểm dịch Covid-19. Việc kiểm dịch tại các tàu biển vào cảng Cửa Lò được thực hiện nghiêm túc nhưng khâu kiểm dịch được tiến hành ngoài khu neo cảng Cửa Lò nên thời điểm từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày gặp nhiều khó khăn, các tàu nhỏ chạy tuyến nội địa gặp khó khi kiểm dịch theo giờ hành chính; ưu tiên tiêm vắc xin cho thuyền viên và công nhân, cán bộ tại các cảng.