Nghệ An kiến nghị Quốc hội xem xét yếu tố đặc thù trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ một số nội dung, trong đó có kiến nghị Quốc hội xem xét yếu tố đặc thù trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giai đoạn 2023 - 2030.

Chiều 16/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV để nghe tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2023 và một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, cùng các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Các đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Điều hành kinh tế - xã hội với nhiều điểm nổi bật

Tại cuộc làm việc, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế - xã hội 9 tháng của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,27%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 11.671 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán.

Về thu hút đầu tư, tính đến hết tháng 9/2023, Nghệ An đã cấp mới cho 94 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 35.680 tỷ đồng; điều chỉnh 128 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 34 lượt dự án, tăng hơn 6.225 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 41.905,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 13,2%, số vốn đầu tư cấp mới gấp 1,88 lần. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An vươn lên vị trí thứ 6/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 1.275,21 triệu USD.

Đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh đảm bảo tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ cho các huyện, cơ sở trong tổ chức triển khai, tránh lúng túng làm chậm tiến độ.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Kết quả giáo dục mũi nhọn đứng thứ 2 cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia; thi tốt nghiệp THPT đứng thứ 22/63 địa phương.

Cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành quyết liệt chỉ đạo, từ đó tạo bước chuyển về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Tại cuộc làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thông tin tổng hợp 41 ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh.

Một số đại biểu Quốc hội cũng đặt ra một số vấn đề, kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết các dự án chậm tiến độ, trong đó cần quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền đối với các chủ đầu tư.

Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh tập trung đẩy nhanh, đảm bảo tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ cho các huyện, cơ sở trong tổ chức triển khai, tránh lúng túng làm chậm tiến độ. Tập trung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương giải quyết các kiến nghị cử tri liên quan đến bồi thường dự án Quốc lộ 1A và dự án thuỷ điện...

Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đeo bám các Bộ, ngành Trung ương giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri của Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra; đồng thời đề xuất Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành một số nội dung.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Quốc hội xem xét một số yếu tố đặc thù đối với địa phương có quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện đã được phê duyệt mà đang trong lộ trình xây dựng các tiêu chí để công nhận đô thị thì cho phép lùi việc sáp nhập trong giai đoạn 2023 - 2030.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Liên quan đến việc xây dựng luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho chủ trương giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền do lịch sử để lại, từ đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Trung ương cần quy định chế tài xử lý cụ thể đối với các sai phạm trong khai thác, vận hành chung cư; chế tài xử lý các dự án khu đô thị giao đất cho người dân tự xây dựng nhà ở nhưng người dân không xây dựng.

Chủ động xây dựng cơ chế đặc thù cho tỉnh

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực điều hành của tỉnh, đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh ổn định; đồng hành của UBND tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh đối với hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội trong lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của đoàn và giải quyết các kiến nghị giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, các thông tin và các nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, gửi văn bản hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại phiên làm việc góp ý xây dựng pháp luật, thảo luận kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Đồng thời đề nghị tỉnh chủ động xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để trình Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh cũng cần tập trung triển khai Nghị định số 33 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 34) trên cơ sở bám sát thực tiễn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến Nhân dân, để đưa ra phương án khả thi nhất. Quan tâm giải quyết các kiến nghị giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh. Về trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng sẽ tích cực bám nắm, đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương giải quyết các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương….