Nghệ An kiến nghị quy hoạch xây dựng trung tâm logistics phục vụ vận tải thủy

Nhiều lợi thế để phát triển vận tải đường thủy nội địa

Phía đầu cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tại Nghệ An, hệ thống đường thủy nội địa dài 907,6km, trong đó đường sông do Trung ương quản lý dài 217,1km và 45,1km đường sông địa phương do Sở GTVT được ủy thác quản lý; 647,5km đường sông còn lại do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý.