Chiều 24/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện thời gian tới.

Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.H

6 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ 389 Quốc gia. Các lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Công an, chính quyền địa phương… phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng trọng điểm, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu, đường bộ, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển và các địa điểm khác.

Qua đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như ngăn chặn và phòng ngừa, không để xảy ra các điểm “nóng” mang tính chất phức tạp. Thời gian qua chưa phát hiện các vụ việc liên quan đến các đối tượng sản xuất, buôn bán các loại thực phẩm như sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thuốc giả với quy mô lớn gây bức xúc dư luận xã hội, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, ổn định an sinh - xã hội tỉnh nhà.

Tuy không có diễn biến phức tạp tuy nhiên ở trong tỉnh, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa còn diễn ra ở một số tuyến.

Đồng chí Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng Chi cục QLTT báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: T.H

“ Kết quả kiểm tra xử lý 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An (15/12/2024-15/6/2025): Đã tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 1.771 vụ; khởi tố hình sự 166 vụ/237 đối tượng; tổng giá trị thu phạt hơn 181 tỷ đồng. Trong đó: phạt hành chính 57,152 tỷ đồng; Phạt bổ sung và truy thu thuế 112,152 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm 11,792 tỷ đồng.

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó ban Chỉ huy biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu về sự vào cuộc của lực lượng biên phòng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại hội nghị. Ảnh: T.H

Với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…, tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến triển khai nhiều giải pháp quan trọng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh - Giám đốc Sở Công Thương thông qua dự thảo Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh; Mẫu dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 389 xã, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 xã; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: T.H

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong việc triển khai các hoạt động về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh.

Khẳng định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian tới, đề nghị các sở, ngành, lực lượng chức năng liên quan kiện toàn Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh, cấp xã; sớm hoàn thiện quy chế, khung pháp lý hoạt động.

Đồng chí Phùng Thành Vinh trao Bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024. Ảnh: T.H

Các lực lượng, địa phương tăng cường phối hợp, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và có hiệu quả; Tập trung tuyên truyền hiệu quả trên các phương tiện truyền thông. Làm tốt công tác cài cắm cơ sở, nhận diện, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới. Trên cơ sở xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra điểm nóng, vấn đề nổi cộm trên thị trường.

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ảnh: T.H

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định, chú trọng kiểm tra các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sữa, lương thực, thực phẩm...

Dịp này, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024./.