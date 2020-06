Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 500 triệu USD

Hàng container bốc xếp tại cảng Cửa Lò. Ảnh Việt Phương

Kim ngạch các mặt hàng tăng trưởng cao trong 6 tháng/2020 gồm: hàng dệt may đạt gần 136 triệu USD, tăng 23,9%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 14 triệu USD, tăng 19,2%; Hoa quả chế biến và nước hoa quả đạt 17 triệu USD, tăng 200%; Bột đá vôi trắng siêu mịn đạt 20 triệu USD, tăng 8,6%; Dăm gỗ đạt 82,2 triệu USD, tăng 17,3%; Hạt phụ gia nhựa đạt 9,4 triệu USD, tăng 17,8%; Bao bì các loại đạt 4,7 triệu USD, tăng 33%; Gạo đạt 2,5 triệu USD, tăng 113,8%; Tùng hương đạt 2,8 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ 2019.