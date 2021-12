Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng gần 75%

Theo Sở Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 59,7% so với năm 2020, vượt 101% kế hoạch (1,2 tỷ USD). Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,097 tỷ USD, tăng 74,7% so với năm 2020, vượt 130,4% kế hoạch; thu ngoại tệ từ xuất khẩu lao động và dịch vụ du lịch đạt 315 triệu USD, tăng 1,6% so với năm 2020.



Nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, trong đó rõ rệt nhất là đà tăng xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến như: Linh kiện điện thoại có sự tăng trưởng đột biến gấp hơn 17 lần so với năm 2020; Vật liệu xây dựng tăng 87%; Hàng dệt may tăng 34,9%; Hạt phụ gia nhựa tăng 39%; Xơ sợi dệt các loại đạt tăng 75,7%; Bột đá vôi trắng siêu mịn tăng 19,3%; Đá ốp lát tăng 76,4%.

Kim ngạch xuất khẩu từ sản phẩm xơ sợi dệt các loại tăng 75,7%. Trong ảnh: dây chuyền sản xuất sợi tại Công ty CP dệt may Hoàng Loan. Ảnh: Thu Huyền Một số mặt hàng nông sản cũng tăng trưởng mạnh, cụ thể: Hàng thủy sản tăng 170% so với cùng kỳ 2020; tinh bột sắn tăng 113,5%; lạc nhân tăng gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.



Năm 2021, thị trường xuất khẩu được mở rộng theo hướng đa dạng hóa và tận dụng hiệu quả thị trường các FTA. Các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu đi khoảng 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó kim ngạch một số thị trường chủ yếu gồm: thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc đạt 495 triệu USD, chiếm khoảng 23,6% tổng kim ngạch, tiếp đến là thị trường Hồng Kông đạt 268 triệu USD (chiếm 12,8%), thị trường Hàn Quốc đạt 231 triệu USD (chiếm 11%), Hoa Kỳ đạt 186,6 triệu USD (chiếm 11%), thị trường các nước Châu Âu đạt 347 triệu USD (chiếm 16,5%). Một số thị trường xuất khẩu mới trong năm nay như: Đông Timor, Sierra Leone, Burundi, Marshall Islands, Luxembourg. Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 dự ước đạt 950,2 triệu USD, tăng 13,09% so với năm 2020. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may, da giày, linh kiện điện thoại, xăng dầu, máy móc, thiết bị, thép các loại, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất khác,... Hoạt động nhập khẩu có sự gia tăng nhờ sự mở rộng của các lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện là đầu vào để đảm bảo ổn định sản xuất.

Bốc dỡ hàng tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh thực sự là điểm sáng trong phát triển khu vực dịch vụ. Để đạt được kết quả trên, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã tích cực tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, hoạt động ổn định. Tập trung theo dõi sát tình hình từng thị trường để rà soát, xác định các chủng loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác, thúc đẩy xuất khẩu; đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến.

Tỉnh cũng chú trọng triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do nói chung, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA nhằm phát huy có hiệu quả ưu đãi của hiệp định, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế các thách thức đặt ra từ những hiệp định này./.