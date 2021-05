Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ

Một số mặt hàng kim ngạch 5 tháng có sự tăng trưởng khá, trong đó rõ rệt nhất là đà tăng xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến.

Cụ thể: Linh kiện điện thoại có sự tăng trưởng đột biến với 72,9 triệu USD, so với chỉ tiêu 344 nghìn USD cùng kỳ năm 2020; Hàng dệt may đạt kim ngạch 139 triệu USD, tăng 34,5%; Dăm gỗ đạt 85,3 triệu USD, tăng 21,9%; Bột đá vôi trắng siêu mịn đạt 25,4 triệu USD, tăng 70,4%; Hàng thủy sản đạt 13,9 triệu USD, tăng 78,2%; Hạt phụ gia nhựa đạt 12,4 triệu USD, tăng 60,9%; Tinh bột sắn đạt 10,6 triệu USD, tăng 172%; Hoa quả chế biến và nước hoa quả 16,2 triệu USD, tăng 16,8%; Xơ sợi dệt các loại đạt 6,5 triệu USD, tăng 46,7%.

Dệt may vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt trong bối cảnh dịch bệnh. Trong ảnh: Sản xuất đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Hàn Quốc... tại Nhà máy may Venture ở xã Thanh Tiên (Thanh Chương). Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh đà tăng của một số mặt hàng, vẫn còn một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình: Hoa quả tươi giảm 88%, gạo giảm 43%. Nguyên nhân chủ yếu là do diễn biến dịch trên thế giới vẫn còn phức tạp ảnh hưởng đến nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa và sự trao đổi ngoại thương; Các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả tươi bị ảnh hưởng do sự kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa khẩu ở Lào, Thái Lan và các cửa khẩu biên giới phía Bắc làm một số mặt hàng có kim ngạch lớn đã dừng hoàn toàn hoạt động xuất, nhập khẩu (điển hình như Công ty Hợp Mạnh, Asean HM).

Đối với mặt hàng gạo, tuy kim ngạch giảm nhưng giá bán tăng so với cùng kỳ năm 2020. Sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu là do thời điểm tháng 2 đúng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, cộng với thời điểm giáp hạt, vụ đông xuân chưa thu hoạch rộ nên xuất khẩu gạo giảm về sản lượng, dẫn đến lượng xuất có giảm so với cùng kỳ.