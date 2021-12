Nghệ An: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3,2 tỷ USD

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Hoạt động trong điều kiện khó khăn, do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động XNK, nhưng với quyết tâm vừa thực hiện các biện pháp chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao.

Đồng chí Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Hoàng Vĩnh Năm 2021, có 390 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan (trong đó có 313 DN xuất khẩu, 167 DN nhập khẩu) với tổng số 49.031 tờ khai đăng ký làm thủ tục (tăng 47,17% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó có 23.726 tờ khai xuất khẩu, 25.305 tờ khai nhập khẩu.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Đá vôi và bột đá vôi trắng các loại; dăm gỗ, clinker, loa điện thoại di động, tai nghe; hàng may mặc đã gia công… và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Thép cuộn cán nóng; máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư; linh kiện điện tử; nhôm cuộn, giấy đóng hộp sữa; nguyên liệu may mặc của hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; nhựa đường; dầu diezel; dầu cọ tinh luyện dạng xá… Trong năm, có 11.696 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, tăng 3.353 lượt phương tiện so với cùng kỳ năm 2020. Ông Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nhận Bằng khen của Tổ chức Hải quan thế giới. Ảnh: Hoàng Vĩnh Năm 2021, kim ngạch XNK đạt 3.210,7 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 1.841,5 triệu USD, nhập khẩu đạt 1.369,2 triệu USD), tăng 83,9% so với cùng kỳ 2020 và số thu ngân sách tại Cục Hải quan Nghệ An đạt 1.668,5 tỷ đồng, vượt 33,48% chỉ tiêu pháp lệnh. Tập thể và cá nhân Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Hoàng Vĩnh