Sức khỏe Nghệ An: Kịp thời cấp cứu, điều trị cho 73 công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Yên Thành Vụ ngộ độc xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành). Có 73 công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi ngộ độc xảy ra, tất cả các công nhân đều được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Lãnh đạo huyện Yên Thành và Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Video Clip: Thành Chung

73 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

Trưa 28/5, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (địa chỉ ở Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành) đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm. Đây là một công ty may của Nhật Bản, có 1.573 công nhân, chia làm ở 2 xưởng sản xuất.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY có địa chỉ ở Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Ảnh: Thành Chung

Bữa trưa của các công nhân gồm có 5 món: Cá bạc má rán; mướp xào giá; trứng luộc; canh rau; xoài tráng miệng... Đơn vị cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho bếp ăn Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY là Doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Trong bữa ăn trưa này, bếp ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY phục vụ 1.416 suất ăn. Phân xưởng 1 ăn trưa lúc 11 giờ 15 phút; phân xưởng 2 ăn lúc 11 giờ 55 phút.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân và chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn. Ảnh: Thành Chung

Sau bữa trưa 30 phút, nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngộ độc thực phẩm: Đau đầu, tê tay, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, phát ban đỏ… Ngay lập tức, công ty và ngành Y tế huyện Yên Thành, gia đình đã đưa các công nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tính đến 17 giờ 30 phút chiều 28/5, đã có 73 công nhân đã được đưa đến cơ sở y tế trong huyện để cấp cứu, điều trị. Cụ thể, có 18 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn và 55 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Ngay sau khi có thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo huyện Yên Thành đã kịp thời báo cáo tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An.

Bí thư Huyện uỷ Yên Thành nắm bắt tình hình vụ ngộ độc và hỏi thăm sức khoẻ của công nhân. Ảnh: Thành Chung

Ban Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã hội ý nhanh và cử Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn công tác ra Yên Thành chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc; cử cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn hoả tốc gửi các cơ sở y tế, kích hoạt toàn bộ hệ thống cấp cứu, điều trị; sẵn sàng vận chuyển, tiếp nhận, xử trí cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Vào cuộc kịp thời

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, Diễn Châu, Bảo Sơn tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng của các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, thực hiện tốt công tác phối hợp hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và kịp thời vận chuyển bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nặng đến các cơ sở y tế tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn. Rà soát, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, giường bệnh một cách tối đa tiếp nhận xử trí và điều trị các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm chuyển đến.

Lãnh đạo huyện Yên Thành và Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Chung

Phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành cung cấp hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng và các thông tin liên quan phục vụ công tác xử trí, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm. Lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và bàn giao cho đơn vị chủ trì điều tra để gửi kiểm nghiệm xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Diễn Châu, Bảo Sơn và các đơn vị tuyến dưới trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của Sở Y tế; chỉ đạo Khoa Hồi sức chống độc và các khoa liên quan chuẩn bị phương án, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng từ tuyến dưới chuyển đến.

Lãnh đạo Sở Y tế, huyện Yên Thành và các cơ quan chức năng làm việc cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Đa khoa 115, Cửa Đông sẵn sàng phương tiện tham gia hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân ngay khi có yêu cầu của Sở Y tế. Sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng của cá nhân ngộ độc thực phẩm.

Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Diễn Châu chỉ đạo Trạm Y tế các xã / thị trấn sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, đặc biệt các bệnh nhân là công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành phối hợp Chi cục An toàn sinh thực phẩm tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.

Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm điều tra nguyên nhân ngộ độc. Ảnh: Thành Chung

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức điều tra, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thành, Phòng Y tế huyện Yên Thành và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai các hoạt động điều tra, xử trí, khắc phục kịp thời hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm; thực hiện chế độ báo cáo nhanh, cập nhật thông tin về Sở Y tế; hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB Tenergy thông báo đến tất cả nhân viên đã tham gia bữa ăn trưa ngày 28/5/2024 đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu bất thường như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy...

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Tính đến 18 giờ chiều 28/5, đại đa số các công nhân đều bị ngộ độc thực phẩm nhẹ; sau khi được điều trị thì đã ổn định và xuất viện về nhà. Một số công nhân nôn và đi ngoài nhiều, mệt và 4 công nhân đang mang thai được giữ lại cơ sở y tế để theo dõi, tiếp tục điều trị.