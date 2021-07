Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn người đàn ông có ý định nhảy lầu tự tử ở bệnh viện

(Baonghean.vn) - Vào hồi 14h55' ngày 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo một người đàn ông có ý định nhảy lầu tự vẫn tại tầng 2 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.