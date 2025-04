Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép

Phan Tuyết – Trọng Tuấn - 01/04/2025 17:49

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ trong 2 ngày ra quân, Tổ 373 Công an Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ hơn 50 đối tượng trong độ tuổi (15 – 20 tuổi), thu giữ 34 phương tiện.