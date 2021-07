Nghệ An: Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong các giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá nền cách mạng Việt Nam, các cán bộ, chiến sĩ An ninh đã thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ để bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống An ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An, Đại tá Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đối với lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An. Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ, những thành tích mà lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, nhất là sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Dù con đường phía trước còn vô vàn gian nan, thử thách, nhưng lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Bác Hồ kính yêu.