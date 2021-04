Nghệ An là 1 trong 3 địa phương trong cả nước hoàn thành sớm việc thu thập dữ liệu dân cư

Thực hiện Đề án 896, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, với vai trò là đơn vị thường trực BCĐ Đề án 896, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong công tác. Hoàn thành việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra thông tin dân cư với hơn 3,6 triệu phiếu, tỷ lệ sai sót trong thu thập phiếu thấp, là 1 trong 3 địa phương trong cả nước hoàn thành sớm việc thu thập dữ liệu dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia so với quy định của Bộ Công an.