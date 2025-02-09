Xã hội Nghệ An làm gì để 'giữ chân' du khách mùa Thu - Đông? Thời tiết chuyển sang Thu, du lịch biển dần vãn mùa cao điểm. Ở Nghệ An, theo thông tin từ các công ty lữ hành, hiện nhiều du khách đã tìm hiểu về du lịch khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa, tâm linh... trong mùa Thu - Đông để lên kế hoạch tham gia các tour.



Những ngày qua, ông Lương Duy Doanh – Giám đốc Công ty Fivestar Travel ở Thủ đô Hà Nội, thành viên CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội liên tục kết nối với các công ty lữ hành và khu, điểm du lịch ở Nghệ An để trao đổi kế hoạch xây dựng tour du lịch mùa Thu – Đông.

Đảo chè xã Hoa Quân (huyện Thanh Chương cũ) là điểm đến được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Lê Quang Dũng

Bởi lẽ, thời điểm này các khu du lịch biển như Cửa Lò, Bãi Lữ, Biển Quỳnh không còn thích hợp với khách Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận. Trong khi đó khá nhiều người vẫn có nhu cầu về Nghệ An trải nghiệm vào dịp này, nên việc xây dựng các tour du lịch mùa Thu – Đông là thực sự cần thiết.

Từng nhiều lần tham gia các đoàn Famtrip khảo sát ở Nghệ An, ông Lương Duy Doanh nhận thấy tỉnh không chỉ giàu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng và du lịch biển trong mùa Hè, mà còn có nhiều điểm đến có sức hút lớn trong mùa Thu – Đông. Đó là các điểm du lịch tâm linh như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và các đền, chùa nổi tiếng linh thiêng của xứ Nghệ.

Vườn hồng cổ thụ ở Famstay Đại Huệ, xã Đại Huệ. Ảnh: Sách Nguyễn



Dịp cuối năm đến các điểm du lịch này, du khách có điều kiện để vãn cảnh đền, chùa, cảnh đẹp thiên nhiên và thực hiện các nghi lễ tâm linh, tín ngưỡng mà không phải chen chúc hay mất thời gian chờ đợi.

Đặc biệt, có nhiều du khách mong muốn khám phá, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của vùng miền Tây Nghệ An. Vì thế, ông Doanh đã liên hệ với một vài đơn vị lữ hành và các điểm du lịch cộng đồng để thỏa thuận về một số nội dung đón tiếp, phục vụ cho các đoàn khách ghé thăm trong thời gian tới.

Du khách vui chơi tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc. Ảnh: Đặng Trọng Tấn



Trong đó, yêu cầu các điểm du lịch cộng đồng chỉnh trang không gian làng bản, kiến trúc nhà sàn, chuẩn bị trang phục, trình diễn nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và âm nhạc mang đậm bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, còn có dòng khách muốn được trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên và những cung đường kỳ vĩ. Họ là những người trẻ, có khát vọng chinh phục, ưa khám phá để khẳng định bản lĩnh. Với dòng khách này thì đỉnh Puxailaileng (xã Na Ngoi), thung lũng Mường Lống, quần thể thác 7 tầng (xã Tiền Phong) hay thượng nguồn sông Giăng (xã Môn Sơn)… thực sự là những điểm đến thích hợp.

Nét đẹp Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc. Ảnh: Công Kiên

Miền Tây Nghệ An được xem là “kho báu” để khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch mùa Thu - Đông. Những năm gần đây ở miền Tây còn xuất hiện những điểm du lịch canh nông hấp dẫn. Đó là những cánh đồng, thung lũng, đồi hoa ở Phủ Quỳ đua nhau khoe sắc; những vườn cây ăn quả chín mọng luôn gọi mời.

Ở đây, có những điểm du lịch mỗi khi được nhắc đến luôn gợi lên vẻ đẹp của cảnh sắc và niềm vui ngập tràn như Hòn Mát, Trương Gia Farm, Cánh đồng hoa Phủ Quỳ.

Chinh Phục đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Đình Tuyên



Mặt khác, miền Tây Nghệ An vừa trải qua trận lũ lịch sử, để lại hậu quả nặng nề cho người dân các bản làng. Nhiều người muốn được đến nơi đây vừa để du lịch, vừa để chia sẻ, hỗ trợ khó khăn với đồng bào các dân tộc.

“ Trong những năm qua, ngành Du lịch, các đơn vị lữ hành và các điểm đến ở Nghệ An đã nỗ lực làm mới, đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút khách du lịch mùa Thu – Đông. Để tiếp tục phát huy hiệu quả cần tăng cường liên kết, xây dựng tour, tuyến thích hợp”. Ông Lương Duy Doanh – Giám đốc Công ty Fivestar Travel

Từng đưa một lượng lớn du khách về Nghệ An trải nghiệm, Công ty Du lịch Vietravel chi nhánh Nghệ An là địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn, nhất là khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cũng như du khách ở phía Bắc, lượng khách du lịch phía Nam chủ yếu đến trong mùa Hè và điểm đến được nhiều người lựa chọn là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu du lịch biển Cửa Lò.

Giữ nghề dệt thổ cẩm ở điểm du lịch cộng đồng bản Xiềng, xã Môn Sơn. Ảnh: Xuân Nhường



Tuy nhiên, vài năm gần đây lượng khách đến Nghệ An vào dịp cuối năm (mùa Thu - Đông) ngày càng tăng, chứng tỏ các điểm đến ở đây đang ngày càng có sức hút lớn. Dịp này, khách thường chọn trải nghiệm tại các điểm du lịch sinh thái, những điểm có cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên, có thể hòa mình vào cảnh vật xanh tươi, đất trời kỳ vĩ.

Do vậy, Vietravel chi nhánh Nghệ An thường đưa khách đến tham quan các điểm sinh thái nổi bật như: Đảo chè xã Hoa Quân, Farmstay Đại Huệ, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Hùng Châu), Vườn quốc gia Pù Mát (xã Con Cuông và Môn Sơn), Khu sinh thái Hòn Mát (xã Nghĩa Lộc)...

Điểm du lịch Mường Lống, xã Mường Lống. Ảnh: Sách Nguyễn



Đây là những điểm đến có sức hấp dẫn, bởi khai thác cảnh đẹp thiên nhiên, phù hợp với những người ưa thích các hoạt động khám phá như chèo thuyền, ngắm cảnh, trải nghiệm cuộc sống người nông dân…

Theo bà Cao Thị Thanh - Giám đốc Vietravel chi nhánh Nghệ An, để chuẩn bị phục vụ khách trong mùa Thu - Đông, đơn vị đã xây dựng các tour du lịch Về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ. Trong đó, kết nối các “địa chỉ đỏ” như Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích quốc gia Truông Bồn với các điểm du lịch sinh thái nổi bật trên địa bàn.

Các công ty lữ hành ở Hà Nội tìm hiểu các điểm đến mùa Thu - Đông ở Nghệ An. Ảnh: Công Kiên



Các khu, điểm du lịch sinh thái cần tiếp tục chỉnh trang, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút du khách trong thời gian tới.

“ Thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch mùa Thu - Đông. Trong đó, tập trung quảng bá trên các nền tảng xã hội, phối hợp với các cơ quan truyền thông để quảng bá sản phẩm. Hiện tại, Sở đang xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch mùa Thu - Đông, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ và hạ giá tại các tuyến, điểm nhằm thu hút khách du lịch đến với Nghệ An trong mùa thấp điểm”. Ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An



