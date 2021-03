Nghệ An: Làm giàu từ nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng đặc sản quýt PQ Nghệ An được mùa nhưng mất giá, Tỉnh đoàn Nghệ An đã ra quân giải cứu quýt cho bà con nông dân, giảm thiểu thiệt hại.