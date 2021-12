Nghệ An làm rõ thông tin mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á để chống dịch

Ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An(CDC Nghệ An), cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được thông tin nào từ Bộ Công an để phối hợp điều tra liên quan đến việc nâng khống giá thiết bị ở Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Trong khi đó, trong bản tin ngày 18/12 của Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, trong đó có Nghệ An. Theo ông Định, thông tin này đã khiến một số dư luận hiểu nhầm Nghệ An cũng có sai phạm nên bị khám xét, điều tra.

“Sau khi đọc được bản tin, chúng tôi cũng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì được biết địa điểm bị khám xét là một khách sạn ở TP Vinh. Theo đó, có một nhân viên của Công ty CP Công nghệ Việt Á bị bắt khi đang trú ngụ tại đây. Chứ không liên quan đến việc CDC Nghệ An mua sắm vật tư, sinh phẩm của công ty này”, ông Định nói.

Xét nghiệm Covid-19 ở Nghệ An. Ảnh tư liệu Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, cũng như 62 tỉnh, thành khác, Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Theo đó, từ đầu đợt dịch đến nay, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất hết 60 tỷ đồng để phục vụ công tác chống dịch. Trong đó, các vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á chiếm phần lớn, với khoảng 28 tỷ đồng, 32 tỷ đồng còn lại mua của các đơn vị còn lại.



Số vật tư, sinh phẩm mua mà CDC Nghệ An mua của Công ty CP Công nghệ Việt Á chia làm 4 gói thầu. Trong đó, ngoài 2 gói được đấu thầu rộng rãi, có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Theo ông Định, gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31/10, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

“Thời điểm gói chỉ định thầu cuối cùng, trong khi nhiều tỉnh khác vẫn mua của công ty này với giá 470.000 đồng/bộ test PCR thì CDC Nghệ An mua được với giá chỉ 367.000 đồng”, ông Định nói và cho hay, quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á cũng như các công ty khác đều đúng quy trình, đúng trình tự, thủ tục.

Người đừng đầu CDC Nghệ An khẳng định, quá trình mua sắm không có chuyên tư túi cá nhân. “Quá trình triển khai mua sắm tôi không có bất cứ gặp gỡ, trao đổi gì với phía công ty. Tôi thậm chí còn chưa biết mặt ông Việt (Phan Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á)”, ông Định nói.

Tương tự, ông Trần Minh Tuệ - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, việc CDC Nghệ An mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á được tiến hành đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục.