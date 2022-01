Nghệ An lần đầu tiên phát động cuộc thi ‘Sáng tạo công nghệ dành cho thiếu nhi’

Cuộc thi Sáng tạo cùng CodeKitten (phần mềm lập trình thuần Việt) được phát động vào ngày 5/1 với chủ đề “Tự hào thiếu nhi quê hương Bác”.

Đối tượng của cuộc thi là các em thiếu nhi, học sinh đang học tập, sinh hoạt trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021 - 2022 với 2 bảng thi A (dành cho khối Tiểu học) và B (dành cho khối THCS).

Các em sẽ thực hiện phần thi trên nền tảng Codekitten. Ảnh tư liệu: Ict news

Tham gia cuộc thi, các em học sinh sẽ được tạo điều kiện để thể hiện tài năng, kiến thức và sự sáng tạo của mình khi tham gia lập trình các sản phẩm công nghệ thông qua 3 nội dung chính gồm: Nghệ An - vùng đất truyền thống, Nghệ An - quê hương tươi đẹp, Nghệ An - mảnh đất năng động, hội nhập, phát triển.

Trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc học tập, vui chơi của các em học sinh vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn thì cuộc thi sẽ là sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện về tư duy và các kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm online. Đồng thời thúc đẩy việc học tập, khám phá sáng tạo Khoa học công nghệ cho thiếu nhi toàn tỉnh.