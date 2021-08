Nghệ An lập điểm đón tiếp tập trung công dân trở về từ miền Nam

Những ngày qua, lượng người từ miền Nam hồi hương đến địa phận TP. Vinh rất lớn. Trước tình hình đó, để đảm bảo giao thông, trật tự cũng như phòng nguy cơ dịch xâm nhập vào thành phố (nhất là khi đã có các ca nhiễm Covid -19 là công dân đi xe máy trở về), một điểm đón tiếp tập trung đã được thiết lập tại đường núi Quyết, từ cầu Bến Thủy 1 đến ngã 3 đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô. Ảnh: Quang An

Tuyến đường này đã được lập rào chắn để hạn chế phương tiện, chỉ những công dân trở về từ miền Nam, lực lượng chức năng và những người sống trong khu vực này được phép ra vào. Những trường hợp còn lại bắt buộc phải đi các tuyến đường khác. Ảnh: Quang An

Trong sáng 3/8, lực lượng chức năng của TP Vinh và huyện Hưng Nguyên đã dựng điểm xét nghiệm Covid-19 cho các công dân miền Nam trở về tại khu vực này. Ảnh: Quang An

Dự kiến trong ngày 3/8 sẽ tiếp tục có trên 500 công dân từ miền Nam trở về, do đó các công tác chuẩn bị được gấp rút triển khai. Ảnh: Quang An

Những công dân hồi hương sau khi đến khu vực tập trung đều phải khai báo y tế và trình giấy xét nghiệm Covid-19 đủ hiệu lực. Ảnh: Quang An

Nếu như chưa xét nghiệm hoặc giấy xét nghiệm quá hạn thì nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu cho công dân tại chỗ. Được biết, trong đêm 2/8, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy 138 mẫu xét nghiệm tại khu vực này, cho kết quả âm tính. Ảnh: Quang An

Các suất lương thực, thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng tại điểm tập trung để phục vụ công dân trở về. Ảnh: Quang An

Trong đêm 2/8, tỉnh Nghệ An đã sử dụng 18 xe tải và 15 xe khách để vận chuyển người và phương tiện của các công dân trở về các địa phương để cách ly. Dự kiến trong ngày 3/8 các phương tiện này tiếp tục hoạt động để đảm bảo cho công dân trở về nhanh chóng, an toàn. Ảnh: Quang An